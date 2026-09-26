Un uomo di 30 anni di Olbia, condannato a otto mesi di reclusione (pena definitiva e da scontare), risultava da tempo irreperibile e i Carabinieri lo stavano cercando per dare esecuzione ai provvedimenti del Tribunale di Tempio.

Nei giorni scorsi è stato fermato dalla Polizia Stradale di Olbia, lungo la Statale 125. Stando agli accertamenti l’uomo era al volante con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite di legge. Inoltre i poliziotti hanno verificato subito che non ha mai conseguito la patente. Ma i controlli di Polstrada si sono conclusi con un altro provvedimento, e l’uomo è stato trasferito nel carcere di Bancali perché dagli accertamenti sulle banche dati è emerso subito che doveva scontare la pena residua di otto mesi di carcere.

Tutto è iniziato quando una pattuglia del distaccamento della Polstrada di Olbia ha visto una utilitaria che sbandava sulla Strada Statale 125.

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