Prodotti freschi e di stagione a chilometro zero, screening gratuiti con mini check up per la valutazione degli otto fattori di rischio cardiovascolare, consulenze con nutrizionisti, laboratori e degustazioni.

Domani, negli spazi esterni del Mater Olbia Hospital, il primo mercato (del cibo locale) sbarca all'ospedale del capoluogo gallurese che ha aderito all'iniziativa nazionale Campagna Amica, promossa da Coldiretti e Fondazione Aletheia. L'iniziativa, a cui partecipa anche la Asl Gallura, nasce dal primo patto tra medici e agricoltori, e coinvolge settanta presidi italiani, per sensibilizzare e promuovere l'importanza di scegliere una dieta sana, a filiera corta, contro il consumo di prodotti super processati, sempre più associati all'insorgenza di patologie.

A supporto delle attività, anche gli studenti del corso di laurea in Infermieristica di UniOlbia che collaboreranno all’accoglienza dei cittadini e alle attività di prevenzione proposte. In occasione dell'evento, che comincia alle 8:30 e dura fino alle 13, il parcheggio dell'ospedale sarà gratuito per tutte le persone che acquisteranno i prodotti negli stand nel mercato di Campagna Amica per la Salute.

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