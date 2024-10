Un bar che vendeva sigarette senza autorizzazione è stato scovato dai finanzieri del Gruppo Olbia a Porto Rotondo.

Le Fiamme Gialle hanno sequestrato 6.230 grammi di tabacchi lavorati. La violazione comporta di solito sanzioni amministrative fino a 10mila euro, ma in questo caso la presenza di un quantitativo superiore ai 5 chili ha fatto scattare le aggravanti che rendono la condotta rilevante anche dal punto di vista penale.

Per questo l’esercente è stato segnalato alla Procura di Tempio per il reato di “vendita di generi di monopolio senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita”. Reato per cui è previsto l’arresto fino a un anno.

Il titolare del bar è stato anche segnalato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli affinché venga applicata la sanzione della chiusura dell’attività per un periodo minimo di cinque giorni.

(Unioneonline)

