Smeralda Holding ha annunciato l’avvio della quinta edizione delle “Settimane gratuite della prevenzione”, in programma dal 22 gennaio al 6 marzo prossimi, presso l’ambulatorio del Centro Medico di Porto Cervo, in via Aga Khan. Anche quest’anno cittadini e residenti potranno effettuare gratuitamente visite mediche specialistiche, grazie a un programma pensato per offrire un concreto supporto alla comunità locale, promuovendo la cultura della prevenzione medica e incentivando controlli sanitari regolari per la diagnosi precoce di eventuali fattori di rischio per la salute. Le visite previste riguarderanno la prevenzione e la diagnosi precoce di: Neoplasie mammarie (Dr.ssa Piga, Dr.ssa Pala); Ictus – chirurgia vascolare (Dr. Menegolo); Neoplasie della pelle (Dr. Maggi); Noduli tiroidei (Dr. Pani); Diagnosi precoce del morbo di Alzheimer (Dr. Marras); Patologie cardiologiche (Dr. Merella); Diabete di tipo 2, malattie metaboliche e consulenze dietetiche (Dr. Carta); Neoplasie prostatiche (Dr. Ferdinandi); Tumori del colon-retto (esami strumentali); Tumori ginecologici / visite specialistiche (Dr. Tupponi). Inoltre, nelle giornate di mercoledì e venerdì, saranno effettuati prelievi ematochimici a supporto delle attività di screening. Per informazioni e prenotazioni è necessario rivolgersi alla segreteria dell’ambulatorio del Centro medico a Porto Cervo, attiva a partire dal 19 gennaio, scrivendo una mail a: smcs@consorziocostasmeralda.com.

I posti sono limitati e verranno assegnati in ordine cronologico di prenotazione. È possibile contattare la segreteria telefonando al numero 0789-94577 dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, sabato compreso. «In questi cinque anni, le Settimane gratuite della prevenzione hanno rappresentato un’iniziativa concreta a favore della comunità locale, che ha sempre risposto con grande partecipazione, confermandone il valore - dichiara Mario Ferraro, CEO di Smeralda Holding -. La tutela della salute e del benessere è una responsabilità condivisa: per questo anche quest’anno abbiamo scelto di rinnovare il nostro impegno. Un ringraziamento speciale va a tutti i medici specialisti che, con la loro professionalità, rendono possibile offrire un servizio qualificato e vicino ai bisogni reali delle persone».

