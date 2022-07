Momenti di paura a Portisco, tra Porto Rotondo e Porto Cervo.

A bordo di un gommone di 10 metri si è verificata, durante il rifornimento di carburante, un’esplosione, che ha provocato tre feriti: si tratta di due bambini e una donna, che fortunatamente hanno riportato conseguenze non gravi.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasportato i feriti al pronto soccorso dell'ospedale di Olbia.

In azione anche i Vigili del fuoco e due pattuglie della Guardia costiera dell'Ufficio circondariale marittimo di Golfo Aranci.

A bordo del gommone al momento dello scoppio si trovavano due adulti e cinque bambini.

Da quanto si apprende, la donna e il bimbo sono stati colpiti dal portellone del vano motore che è saltato in aria, per circostanze in fase di accertamento.

Sempre a Portisco una moto d’acqua con a bordo si è ribaltata e le tre persone a bordo hanno rischiato di essere travolte dai motoscafi. Poi il salvataggio.

