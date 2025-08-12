A sei giorni dall'affondamento del peschereccio a nord dell'isola dell'Asinara, si è mossa la macchina della solidarietà partita da Santa Teresa, il comune costiero da cui era salpata il 7 agosto scorso l'imbarcazione.

A bordo del peschereccio tre persone, soccorse da un altro motopesca e in seguito dalla Guardia costiera di Porto Torres. Il danno economico derivante dall'affondamento della imbarcazione "Sandokan”, subito dalla famiglia Pangrani, ha spinto la comunità di Santa Teresa di Gallura ad attivare una raccolta fondi a sostegno dei pescatori rimasti privi degli strumenti di lavoro, fonte principale di sostentamento.

La stessa sindaca del comune gallurese, Nadia Matta aveva espresso parole di vicinanza alla famiglia Pangrani. I tre pescatori erano impegnati in una battuta di pesca, a poche miglia dalla costa di Porto Torres, quando il peschereccio ha cominciato ad imbarcare acqua.

Con l'iniziativa "Daniela Pangrani causale" è nato il fondo di solidarietà per Sandokan, dove si potrà contribuire per offrire un sostegno economico alla famiglia.

