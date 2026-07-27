C’è profondo cordoglio a Luogosanto per la scomparsa di Giovanna Maria Scampuddu, per tanti anni insegnante di Lettere delle scuole medie paese, “una donna di grande cultura, una docente apprezzata e una custode appassionata della memoria del nostro paese”, ha sottolineato il sindaco, Agostino Pirredda; “Con competenza, sensibilità e passione ha trasmesso l’amore per la lingua italiana, per la letteratura, per la storia e per l’identità del nostro territorio, lasciando un ricordo vivo in quanti hanno avuto il privilegio di essere suoi alunni”.

Un impegno il suo che è andato oltre la scuola. Ha dedicato infatti tempo e competenze alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e religioso della nostra comunità, collaborando all’allestimento e all’apertura del Museo Agnana nel rione San Paolo. Ha contribuito, con studi e approfondimenti, a far conoscere la storia di Luogosanto e della Basilica, mettendo il proprio sapere al servizio della comunità. Attraverso gli articoli pubblicati nel giornale parrocchiale e i suoi scritti, ha continuato negli anni a custodire e tramandare la memoria del paese. “Il suo esempio – scrive ancora il sindaco - ci ricorda quanto sia prezioso il contributo di chi, con competenza, umiltà e autentico amore per il proprio paese, dedica la propria vita all’educazione, alla cultura, alla famiglia e alla conservazione della memoria collettiva”.

© Riproduzione riservata