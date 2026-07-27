Con loro avevano dei coltelli a serramanico lunghi rispettivamente 16 e 27 centimetri. Armi di cui non hanno saputo giustificarne il possesso. Per questo due persone sono state denunciate dai carabinieri della Compagnia di Siniscola che nell'ultimo weekend hanno effettuato un controllo straordinario del territorio.

Il bilancio della nottata restituisce la fotografia di un controllo a 360 gradi, essenziale per arginare fenomeni di microcriminalità, abusivismo e comportamenti pericolosi alla guida. Al termine delle operazioni, 10 persone sono state deferite in stato di libertà (tra cui figurano anche due minorenni).

Sul fronte degli stupefacenti, un uomo è stato sorpreso mentre cedeva 0,73 grammi di cocaina (e trovato con ulteriori 4,05 grammi di cocaina e 5,62 di hashish), il secondo bloccato mentre vendeva una dose di hashish (con altra droga al seguito) e il terzo denunciato per la detenzione di 41,25 grammi di hashish. Tolleranza zero anche per la guida in stato di ebrezza. I controlli etilometrici hanno portato alla denuncia e al ritiro della patente per tre conducenti che guidavano sotto l'influenza dell'alcol. Un automobilista aveva con un tasso alcolemico oltre quattro volte superiore al limite.

Nel mirino dei militari anche il contrasto agli affitti brevi irregolari. A Budoni, le ispezioni sulle irregolarità turistico-ricettive costiere hanno portato alla denuncia di due proprietari per l'omessa comunicazione delle persone alloggiate nei propri immobili. Altri due sono stati multati con oltre mille e 900 euro perché non solo mancava la comunicazione al Comune per l'inizio dell'attività di locazioni brevi, ma anche l'assenza del Cin (Codice Identificativo Nazionale).

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