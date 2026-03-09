La storica stazione radio dell’arcipelago della Maddalena torna simbolicamente a trasmettere. Situata tra Corsica e Sardegna, l’isola è da sempre un crocevia di traffici marittimi nel cuore del Mediterraneo e proprio la sua posizione strategica spinse la Regia Marina a installare nell’arcipelago importanti infrastrutture per le telecomunicazioni. Tra queste la stazione segreta di Isola Chiesa, quella di Becco di Vela a Caprera e soprattutto l’impianto di Guardia Vecchia, a La Maddalena, da cui per decenni sono partite comunicazioni operative e bollettini meteo marini destinati ai naviganti.

Il sistema era noto come Maritele, la stazione telecomunicazioni della Marina Militare, il cui nominativo codificato – IIØICH, “india india zero india charlie hotel” – era familiare a radioascoltatori e marinai. Con il cambiamento delle esigenze operative della Marina Militare alcune strutture storiche sono state dismesse, tra cui proprio Maritele La Maddalena. Oggi però quel nominativo torna a vivere grazie all’iniziativa di un team di radioamatori della sezione di Olbia dell’ARI, l’Associazione Radioamatori Italiani.

Per il secondo anno consecutivo le antenne con il nominativo speciale IIØICH, autorizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sono tornate “on air” sulle frequenze radiantistiche per ricordare la tradizione delle telecomunicazioni navali e collegare radioamatori di tutto il mondo. L’attività, in programma fino al 15 marzo, partecipa al diploma internazionale promosso dall’ARMI, l’Associazione Radioamatori Marinai Italiani, dedicato alle ex stazioni radio costiere della Marina Militare Italiana. Parallelamente la sezione ARI di Olbia sarà attiva anche con il nominativo IIØICV per ricordare via etere la storica stazione radio di Maritele Tavolara. Le attività, aperte al pubblico, si svolgeranno sabato 14 marzo, dalle 10 alle 17, nella sede della Protezione Civile A.V.P.C. di La Maddalena, al Villaggio Trinità, e Americano.

