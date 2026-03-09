Tempio Pausania ha celebrato ieri la Giornata internazionale dei diritti delle donne con una mattinata di iniziative al Parco inclusivo di Rinaggiu. L’appuntamento è stato promosso dal Centro antiviolenza Elisabetta Naddeo insieme all’Assessorato comunale ai Servizi sociali, al Plus di Tempio Pausania e all’associazione Prospettiva Donna.

Nel corso della mattinata è stata allestita un’esposizione collettiva realizzata grazie al contributo di numerose realtà associative e sociali del territorio. Hanno partecipato Shalom ODV, Omnia APS, Casa Giovani della Caritas diocesana, il Liceo artistico “Fabrizio De André”, la Casa famiglia Ex Villa Lissia e la cooperativa sociale Kairos. All’iniziativa ha preso parte e il musicista Vincenzo Murino, che ha curato l’accompagnamento musicale. «Il ringraziamento più grande va al Centro antiviolenza Elisabetta Naddeo, inaugurato da pochissimo, che ha voluto fortemente celebrare questa importante ricorrenza con l’evento di ieri in un luogo ormai identitario per tutta la comunità», ha dichiarato l’assessora ai Servizi Sociali, Anna Paola Aisoni. Il Centro antiviolenza Elisabetta Naddeo, aperto da pochi mesi, è già attivo sul territorio e rappresenta un punto di riferimento per le donne in difficoltà.

«L’8 marzo festeggiamo tutte le donne, ma quotidianamente ci adoperiamo affinché ci siano sempre più donne libere», ha concluso l’assessora.

