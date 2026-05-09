Due nuove centenarie a Olbia, il sindaco, Settimo Nizzi, festeggia il secolo di vita di Giuliana Catalani e di Cora Casula, consegnando loro una pergamena di auguri.

Nata a Tempio (da padre olbiese) e cresciuta a Santa Teresa Gallura, Cora Casula è arrivata a Olbia con suo marito, Giovannino Pintus, poliziotto nel capoluogo gallurese dopo aver prestato servizio a Genova e a Macomer. Tre figli, cinque nipoti, sette bisnipoti e una trisnipote, Cora Casula ha compiuto 100 anni il 21 aprile.

Nata a Civitavecchia, Giuliana Catalani si è trasferita a Olbia nel Duemila, alla morte del marito, ufficiale dell'esercito a Capo Teulada, per raggiungere suo figlio che cominciava la carriera di pilota nella compagnia aerea Alisarda.

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