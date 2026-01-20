Palau, società in house: cercasi amministratoriLa nomina spetterà al sindaco
Il Comune di Palau ha avviato ufficialmente oggi, 20 gennaio, la procedura per la nomina degli amministratori unici delle proprie società in house.
È stato pubblicato l’avviso di selezione per il conferimento dell’incarico a tempo determinato alla guida di Palau Porto Srl e Palau Servizi Turismo Srl, entrambe partecipate al 100% dall’ente comunale e approvate in via definitiva dal Consiglio comunale lo scorso 6 maggio. La durata dell’incarico è fissata in tre anni, con un compenso lordo annuale pari a 45.000 euro per ciascuna società, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio.
I candidati potranno scegliere se presentare domanda per una sola società o per entrambe. La richiesta di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13 dell’11 febbraio 2026. Subito dopo la scadenza, l’Ufficio Controllo Analogo e Società Partecipate avrà tre giorni di tempo per effettuare l’istruttoria tecnico-documentale delle domande, verificando il possesso dei requisiti di ammissione e trasmettendo gli atti ritenuti idonei direttamente al sindaco.
L’avviso chiarisce fin da subito che non si tratta di una procedura concorsuale. Non sono previste graduatorie, punteggi o classificazioni di merito. La scelta finale spetterà al primo cittadino, che valuterà i profili presentati. Come specificato nel documento ufficiale, «non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o para-concorsuale» e «la valutazione dei titoli presentati avverrà ad insindacabile giudizio del Sindaco del Comune di Palau».
Ancora più dettagliata la descrizione del percorso che porterà alla nomina: «Il Sindaco procederà all'individuazione del candidato idoneo a ricoprire l'incarico, sulla base delle risultanze e anche in esito a eventuali colloqui di approfondimento, tesi a definire conoscenza approfondita della disciplina di funzionamento delle amministrazioni pubbliche e della normativa collegata nonché conoscenze specifiche relative agli ambiti fondamentali della posizione da ricoprire e del contesto lavorativo ove l’amministratore sarà chiamato ad operare e approfondimento diretto del candidato».