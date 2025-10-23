Palau, rioni e frazioni al voto: al via le elezioni per eleggere i nuovi presidentiLe candidature si potranno presentare entro giovedì 20 novembre
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L’amministrazione guidata dal sindaco Franco Manna rilancia la partecipazione diretta dei cittadini con le nuove elezioni dei presidenti dei rioni e delle frazioni, un appuntamento ormai consolidato dal 2018.
Nato nel primo mandato del sindaco con l’approvazione del “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento delle Consulte per la valorizzazione dei rioni e delle frazioni”, questo strumento punta a coinvolgere attivamente la comunità nella vita amministrativa del Comune, attraverso votazioni annuali pensate per dare voce ai residenti e rafforzare il legame con il territorio.
Il Comune è diviso nelle frazioni di La Capannaccia, Barrabisa e Capo d’Orso e nei rioni di Centro, Palau Vecchio, Stazione e Capo d’Orso, ciascuno con la propria Consulta composta da un presidente e un segretario.
Le candidature per la presidenza si potranno presentare entro giovedì 20 novembre; l’elenco ufficiale sarà reso pubblico venerdì 21 novembre sul sito istituzionale e nelle bacheche comunali. Le elezioni si terranno giovedì 27 novembre, in modalità online, dalle 16 alle 21, per garantire la massima partecipazione e comodità.
Possono candidarsi tutti i cittadini maggiorenni residenti stabilmente nel rione o nella frazione di riferimento, purché rispettino i requisiti richiesti per i consiglieri comunali. Il presidente eletto, entro cinque giorni dal voto, nominerà il segretario che lo affiancherà nel mandato.
Il regolamento prevede anche specifiche condizioni di ineleggibilità: non possono candidarsi coloro che ricoprono incarichi in partiti o organizzazioni politiche e sindacali, ruoli politico-amministrativi o appartengono al clero, per assicurare un equilibrio e una rappresentanza imparziale.