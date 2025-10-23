L’amministrazione guidata dal sindaco Franco Manna rilancia la partecipazione diretta dei cittadini con le nuove elezioni dei presidenti dei rioni e delle frazioni, un appuntamento ormai consolidato dal 2018.

Nato nel primo mandato del sindaco con l’approvazione del “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento delle Consulte per la valorizzazione dei rioni e delle frazioni”, questo strumento punta a coinvolgere attivamente la comunità nella vita amministrativa del Comune, attraverso votazioni annuali pensate per dare voce ai residenti e rafforzare il legame con il territorio.

Il Comune è diviso nelle frazioni di La Capannaccia, Barrabisa e Capo d’Orso e nei rioni di Centro, Palau Vecchio, Stazione e Capo d’Orso, ciascuno con la propria Consulta composta da un presidente e un segretario.

Le candidature per la presidenza si potranno presentare entro giovedì 20 novembre; l’elenco ufficiale sarà reso pubblico venerdì 21 novembre sul sito istituzionale e nelle bacheche comunali. Le elezioni si terranno giovedì 27 novembre, in modalità online, dalle 16 alle 21, per garantire la massima partecipazione e comodità.

Possono candidarsi tutti i cittadini maggiorenni residenti stabilmente nel rione o nella frazione di riferimento, purché rispettino i requisiti richiesti per i consiglieri comunali. Il presidente eletto, entro cinque giorni dal voto, nominerà il segretario che lo affiancherà nel mandato.

Il regolamento prevede anche specifiche condizioni di ineleggibilità: non possono candidarsi coloro che ricoprono incarichi in partiti o organizzazioni politiche e sindacali, ruoli politico-amministrativi o appartengono al clero, per assicurare un equilibrio e una rappresentanza imparziale.

© Riproduzione riservata