È completamente priva di illuminazione, in evidente stato di degrado e abbandono, e si è constatata la cospicua presenza di cinghiali. Lo scrive l’Amministrazione comunale di Palau, riguardo la rotatoria delle Saline, nella delibera che approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica di riqualificazione. Spesa stimata, circa 43.000 euro più iva. La rotatoria per la quale si vuole procedere al necessario restyling è situata in Località Le Saline a circa 3 chilometri dal centro abitato di Palau, dove confluiscono la Strada Provinciale 13, la Strada Comunale Le Saline-Arzachena e la Strada Comunale Le Saline-Cannigione.

Le opere previste, è scritto nella relazione tecnica, che saranno oggetto di una successiva fase di attuazione, consistono nella realizzazione della pavimentazione circolare della rotatoria stradale, pavimentazione spartitraffico triangolari (in corrispondenza degli svincoli previsti, una in direzione Palau, una in direzione Arzachena e una in direzione Cannigione), opere di pubblica illuminazione (che prevede l’installazione, nell’isola centrale, di nuovi pali che saranno della stessa tipologia di quelli già presenti nelle due rotatorie Comunali site al bivio SS 133-Punta Sardegna e SS 133-bivio Zona Artigianale Liscia Culumba), opere di raccolta acque meteoriche, realizzazione prato (con impianto di irrigazione automatico) con realizzazione di fioriture all’interno delle nicchie riportanti la scritta “PALAU”, posizionamento siepe perimetrale alla cabina elettrica esistente, recinzione elettrificata, segnaletica verticale e orizzontale, allaccio idrico ed elettrico.

