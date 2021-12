Per il pranzo di Natale e il cenone di capodanno in famiglia a Palau servirà il Green pass. Lo stabilisce un’ordinanza del sindaco, Francesco Giuseppe Manna. Il provvedimento, che rimarrà in vigore fino al 10 gennaio del 2022, fissa una serie di regole dirette a evitare che le festività natalizie e di San Silvestro inneschino focolai di coronavirus. Tra questi ci sono la chiusura del parco giochi comunale e l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto.

Inoltre la novità: “Il divieto di organizzare o partecipare a feste private, pranzi o cene all'aperto o al chiuso, oltre i componenti del nucleo familiare e parenti muniti di certificazione verde".

