L’Amministrazione comunale ha ricalibrato la tariffa oraria dei parcheggi comunali a pagamento ubicati nelle zone della fascia costiera (Isolotto, Palau vecchio e Sciumara), in alcuni casi anche riducendo l’importo, portando tutto ad un prezzo unico di un euro l’ora. Sono comunali anche il grande parcheggio di via Fonte Vecchia e quello del porto turistico fino alla direzione portuale.

Dal pagamento sono esentati i veicoli dei residenti muniti di apposito bollino R; - veicoli di proprietari – conducenti (per la sola Isuledda); gli over 70 con residenza anagrafica nel Comune; gli over 70 proprietari di seconde case a Palau ubicate; gli over 70 che soggiornano in strutture ricettive sempre ubicate nel Comune; oltre a veicoli di forze dell’ordine, vigili del fuoco e quant’altro.

L’Amministrazione comunale ritiene che un adeguato ed articolato sistema di parcheggi per le varie categorie di veicoli sia un elemento importante per decongestionare e migliorare complessivamente la viabilità, con sensibili vantaggi per la sicurezza stradale, e che una rimodulazione del costo orario a tutela della viabilità cittadina comporti la razionalizzazione dei parcometri e contrasti la sosta parassitaria.

© Riproduzione riservata