Raffica di critiche da parte del gruppo d’opposizione “Palau Avanti”, composto da Mario Tamponi, capogruppo, Luca Fresu e Davide Pirredda, all’amministrazione comunale sulle proprie pagine social. A cominciare dalla raccolta dei rifiuti nel porto turistico, e dalle condizioni nelle quali si troverebbe la spiaggia di Palau Vecchio. Ma anche quello che viene ritenuto un «totale abbandono e l'assenza di manutenzione del parco giochi» entra nel mirino dell’opposizione, cosa che lo renderebbe «poco praticabile per l'inutilizzabilità di alcuni giochi e soprattutto pericoloso per l'incolumità dei bambini che lo frequentano».

Altro appunto critico viene mosso circa le condizioni del centro, la «parte più frequentata e vissuta del paese», che sarebbe, secondo il gruppo d’opposizione, «in uno stato di degrado». Senza risparmiare l’intervento sul Parco verde tra le due rotatorie comunali e la pista ciclopedonale, a due passi da Liscia Culumba per il quale, «la cifra spesa, 112.000 €, ci pare eccessiva, considerando il fatto che si sarebbe potuta prendere in considerazione una richiesta al vivaio dell'Ente Foreste per avere piante sì più giovani e quindi meno sviluppate, allungando così i tempi di realizzazione del parco, ma praticamente gratis; operazione che potrebbe essere estesa anche ad altre aree verdi del nostro territorio e con la possibilità di dirottare l'importo risparmiato verso altre tipologie di interventi».

Perplessità inoltre vengono mosse all’Amministrazione comunale per la per piantumazione, in alcune zone, del Carpobrotus o Fico degli Ottentotti.

