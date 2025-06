Nel recente incontro svoltosi nel municipio di Calangianus tra il sindaco Fabio Albieri, nella veste di presidente dell’Ente di Governo d’Ambito della Sardegna Egas, e il presidente del Consiglio d’Amministrazione di Abbanoa Giuseppe Sardu, si è parlato e fatto il punto sui lavori di “Riassetto del sistema di alimentazione idropotabile dei Comuni dell’Alta Gallura”: «Un intervento strategico che rivoluzionerà il servizio idrico nei centri di Tempio Pausania, Aggius, Bortigiadas, Calangianus e Luras», ha commentato il sindaco Albieri.

«Al cuore del progetto, il collegamento con la diga di Monte di Deu, un nuovo impianto di potabilizzazione e un nuovo tessuto di condotte di adduzione, per un investimento complessivo di oltre 16 milioni di euro, il più significativo attualmente in corso in Sardegna nel settore idropotabile».

L’intervento complessivo si compone di tre distinti lavori: la realizzazione del nuovo potabilizzatore di Pischinaccia, il recupero delle sorgenti del Limbara e la realizzazione di nuove infrastrutture per circa 6,5 km di nuove condotte adduttrici.

Dall’incontro è emerso che i lavori starebbero procedendo speditamente e nel pieno rispetto della tabella di marcia. Il sindaco Albieri e il presidente Sardu hanno preso impegno di aggiornarsi costantemente sull’andamento dei lavori e di verificarne il rispetto dei tempi.

