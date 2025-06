Per il quarto anno consecutivo prosegue il progetto “La linga di li manni nòstri – Sa limba de sos mannos nostros”, finanziato dalla RAS, del quale Calangianus è comune come capofila; gli altri sono Aglientu, Luogosanto, Luras, Sant’Antonio, Telti e Tempio.

Un’iniziativa volta alla tutela e valorizzazione delle lingue del territorio. E la novità di quest’anno, annuncia il sindaco di Fabio Albieri, è che sia prevista anche la realizzazione di un contest fotografico che dovrà cogliere l’identità territoriale mettendo assieme lingua, cultura, tradizione e comunità.

«Il tema che guiderà il contest sarà legato agli abiti tradizionali dei comuni aderenti al progetto ed i protagonisti del contest saranno uomini, donne e bambini che vorranno indossarli per partecipare».

Per partecipare sarà dunque necessario inviare la propria foto con indosso l’abito tradizionale di uno dei comuni coinvolti nel progetto, accompagnata da un breve video di presentazione realizzato in Gallurese o in Sardo.

Le foto partecipanti verranno messe al vaglio della comunità per mezzo di votazioni pubbliche predisposte sui canali social e le opere vincitrici diventeranno patrimonio culturale dei comuni coinvolti poiché saranno rappresentate in dei banner o in dei roll up, dove saranno affiancate dalle descrizioni in lingua degli abiti indossati.

L’iniziativa è curata dall’Istituto Chircas – informa ancora il sindaco Albieri - che si occupa della gestione del progetto, che ha per l’occasione stilato un regolamento che si può visualizzare e scaricare dai loro canali social o dalla sezione “Concorsi” sul sito internet www.istitutochircas.com oppure scansionando il QR code presente nella locandina.

© Riproduzione riservata