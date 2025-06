Per domani, mercoledì 4 giugno, nell’ambito di AgendaBLU, il calendario coordinato dal Comune, che riunisce azioni per la tutela dell’ambiente e la divulgazione di pratiche sostenibili condotte con associazioni, fondazioni, aziende e volontari, è previsto il "Clean Beach Day" ideato dallo Yacht Club Costa Smeralda e supportato dal Consorzio Costa Smeralda. Il progetto coinvolge 115 alunni delle prime classi delle scuole secondarie di primo grado di Arzachena e Abbiadori.

Gli studenti saranno impegnati nella rimozione delle micro plastiche a Cala Granu e assisteranno alla lezione degli esperti del CNR di Oristano. Sabato 8 giugno invece, sempre nell’ambito di Agenda Blu, scende in campo l’associazione Plastic Free Onlus, con la quale il Comune di Arzachena ha sottoscritto un protocollo d’intesa, in occasione della Giornata Mondiale dell’ambiente e degli oceani. L’appuntamento si svolge in contemporanea in tutta Italia. L'appuntamento è nella spiaggia di Tanca Manna.

Iniziati a maggio, gli interventi di AgendaBLU proseguiranno fino a ottobre, con 8 giornate complessivamente, riservate a incontri, progetti green e interventi di pulizia in litorali e porti. lungo gli 88 chilometri di fascia costiera arzachenese, da Cannigione a Porto Cervo. «Ogni giornata ha un focus specifico studiato per generare un impatto positivo sul delicato ecosistema marino sotto diversi aspetti», aveva affermato Roberto Ragnedda, sindaco di Arzachena, al momento della presentazione di AgendaBLU 2025, lo scorso 6 maggio. «Ancora oggi, purtroppo, assistiamo all’abbandono di rifiuti in mare e in spiaggia, o al mancato rispetto di fauna e flora in aree sensibili: comportamenti irresponsabili che contrastiamo da anni con attività educative, campagne di comunicazione, condivisione di buone pratiche con altri Comuni costieri. Parallelamente, potenziamo i controlli della Polizia locale ambientale per individuare e sanzionare i trasgressori».

© Riproduzione riservata