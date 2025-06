Una cinquantina di conferenze, tenute da docenti universitari e non, archeologi, medici, veterinari, artisti, giornalisti, esperti e cultori di vari campi e materie, che hanno spaziato dalla storia nazionale a quella internazionale a quella locale, dall’arte all’archeologia, dalla medicina alla biologia all’alimentazione artigianato allo sport, dalla pittura alla scultura e così via, unitamente a diversi corsi, uno dei quali culminato con una mostra espositiva di pittura, e alcune gite culturali, senza considerare il coinvolgimento, a più riprese dei ragazzi delle scuole, hanno caratterizzato l’anno accademico 2024/25 dell’Università della Terza Età di La Maddalena. E ne piuttosto compiaciuta la presidente, Marina Spinetti, che sottolinea anche il numero record di iscritti quest’anno ben 160 contro il centinaio dell’anno passato, e dei frequentatori dei corsi (disegno, pittura, lingue, ginnastica dolce, recitazione, ecc). «Il merito sta nella continuità ventennale che ci ha portato ad essere “istituzione” in questo territorio, un punto di riferimento». E per il prossimo anno? «Puntiamo decisamente a mantenere il numero di due conferenze settimanali - risponde la presidente Spinetti - cosa impegnativa anche in considerazione della necessità di tenerne alto livello così come è stato fatto fino ad ora». Le conferenze dell’UTE sono ospitate normalmente presso la biblioteca del Circolo ufficiali della Marina Militare e qualcuna nel Salone Consiliare mentre per i corsi ci sono a disposizione alcune aule scolastiche.

