Ad oggi, 1° giugno, data che per La Maddalena apre di fatto e pienamente la stagione turistica, è ancora chiuso l’ex campetto dell’Oratorio militare di lungomare Mirabello dove sono ancora inutilizzabili i 27 parcheggi auto e i 6 parcheggi moto.

Del resto, per quanto riguarda l’area portuale, di competenza della Capitaneria di porto anche dal punto di vista sanzionatorio, non risultano ancora tracciati i promessi 32 parcheggi auto e 10 parcheggi moto né realizzato l’annunciato ingresso come nemmeno l’uscita di fronte alla Dogana.

Per quanto riguarda invece via La Marmora, nei pressi del palazzetto dello sport, non risulta ancora, sempre ad oggi, nemmeno impiantato il cantiere che dovrà provvedere a spianare quell’area con di quello multipiano, se ne riparlerà, si spera, con l’autunno.

È invece operativo, essendo in loco esposto un cartello, l’accordo con la Capitaneria di porto (che ne ha la competenza anche sanzionatoria) per Punta Chiara che consente 60 parcheggi auto, ma, attenzione, solo dalle ore 18:00 alle 07:00.

In questi ultimi giorni sono stati tracciati anche, riducendo la carreggiata della principale strada di La Maddalena, via Amendola, la più trafficata anche da mezzi pesanti, dove sono stati ricavati 11 parcheggi auto e 11 per le moto; mentre, nel tratto di via Caio Duilio (reso senso unico), fronte lato Ammiragliato, sono stati realizzati 10 parcheggi auto.

