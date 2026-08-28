Circa mille metri quadrati di spiaggia pubblica occupati abusivamente e vegetazione rimossa, in area protetta, per far posto allo stabilimento balneare di un hotel. La Guardia costiera di La Maddalena ha accertato, nel Comune di Palau, l’occupazione abusiva di un’ampia porzione di arenile da parte di una struttura ricettiva della zona. Attraverso l’analisi delle ortofoto disponibili sul geoportale e il successivo sopralluogo è emersa la presenza di lettini, ombrelloni e passerelle in spiaggia, senza alcun titolo demaniale. Inoltre, la verifica della sequenza storica delle immagini ha evidenziato una progressiva trasformazione dell’assetto dei luoghi: la macchia mediterranea è stata rimossa per fare spazio alle attrezzature balneari.

È stata riscontrata un’occupazione abusiva di circa 917 metri quadrati di demanio marittimo, sottratti alla libera fruizione della collettività mediante il posizionamento stabile di attrezzature balneari. Così, i militari hanno proceduto al sequestro preventivo di 110 lettini e 42 ombrelloni, liberando complessivamente circa 796 metri quadrati di spiaggia. Per la restante superficie interessata dagli accertamenti è stato intimato il corretto riposizionamento delle attrezzature entro i limiti dell’area regolarmente assegnata. Gli approfondimenti svolti sulle ortofoto hanno fatto emergere anche profili di alterazione dell’area tutelata paesaggisticamente, con eliminazione di macchia mediterranea e progressiva modificazione dell’originario assetto naturale dell’arenile.

(Unioneonòline/En.Ne.)

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