Allarme a Golfo Aranci, dove un 34enne in grave stato di alterazione dovuto all’abuso di sostanze alcoliche ha aggredito con schiaffi e testate la madre e la sorella.

L’episodio nella giornata di mercoledì 26 agosto, con le donne che sono riuscite a dare prontamente l’allarme richiedendo l’intervento dei carabinieri.

I militari, giunti sul posto, hanno bloccato l’uomo poi trasferito in carcere a Nuchis, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IL FURTO – Sempre nel pomeriggio di mercoledì 26 agosto i carabinieri sono intervenuti nel punto vendita Upim, in località Basa di Olbia, dove un 40enne del posto, con precedenti specifici, aveva rubato una decina di capi di abbigliamentop per poi darsi alla fuga. Le ricerche hanno consentito di rintracciare il 40enne ad una vicina fermata dell’autobus e di recuperare gli indumenti rubati, che l’uomo aveva nascosto all’interno di uno zaino. Tratto in arresto, il 40enne è stato anch’esso portato nel carcere di Nuchis, in attesa di rito direttissimo.

I CONTROLLI – Fra gli altri controlli effettuati dai militari dell’arma nei giorni scorsi sul territorio si segnala la denuncia per porto abusivo di armi nei confronti di un 46enne tunisino, trovato in Corso Umberto I in possesso, senza giustificato motivo, di un coltello a serramanico, e poi un 45enne fermato alla guida della propria auto sotto l’uso di sostanze stupefacenti. Per il 45enne sono scattati denuncia, sequestro del mezzo e ritiro della patente di guida.

(Unioneonline)

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