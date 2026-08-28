Prosegue questa sera, 28 agosto, nella Sala Consiliare di La Maddalena, il cartellone 2026 di Musicarcipelago, una delle rassegne musicali più longeve dell’estate isolana. Alle 21.30 torna protagonista Raffaele Moretti, già impegnato nel concerto inaugurale dello scorso 20 agosto.

La manifestazione, organizzata dall’Ente Musicale di Ozieri, accompagnerà il pubblico anche nelle prossime settimane con una serie di appuntamenti dedicati in particolare al pianoforte e alla musica da camera. Domani, 29 agosto, sarà la volta del trio composto da Stefano Curto, Rebecca Lewis e Massimiliano Pani. Il calendario proseguirà poi il 5 settembre con Armando Sabbarese, mentre per il 19 settembre è previsto un ultimo concerto, il cui programma è ancora in via di definizione. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21.30 e saranno ospitati nell’aula consiliare.

Musicarcipelago rappresenta ormai un appuntamento consolidato nella programmazione culturale maddalenina. Nel corso degli anni anche il Comune ha contribuito alla realizzazione della rassegna, mettendo a disposizione uno spazio istituzionale che durante le serate dei concerti cambia volto e diventa sala da musica. La storia della manifestazione comincia nel 1992. Fu allora che, su iniziativa dell’allora sindaco Pietro Dettori, la Giunta comunale deliberò l’acquisto del pianoforte Bösendorfer, strumento ancora oggi utilizzato per concerti e iniziative culturali. A più di trent’anni dalla nascita, la rassegna rinnova così il legame tra musica e città, distribuendo gli appuntamenti tra la fine di agosto e il mese di settembre e confermando una tradizione ormai entrata stabilmente nel calendario estivo di La Maddalena.

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