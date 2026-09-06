Sarà trasferito a Tempio Pausania come direttore, a tempo pieno, dell’Opera Casa Sacro Cuore. Al suo posto arriverà don Dario D’Angelo da Golfo Aranci. La notizia è arrivata poco dopo le 20, in una chiesa affollata per la festa patronale, provocando subito sorpresa e disappunto. Poco prima della benedizione finale il vescovo di Tempio-Ampurias, Roberto Fornaciari, ha annunciato il trasferimento di don Paolo Pala da Palau a Tempio Pausania. Tra i fedeli c'era chi non se lo aspettava e chi, invece, aveva già raccolto qualche voce e temeva che la decisione fosse imminente.

Don Pala sarà direttore a tempo pieno dell’Opera Casa Sacro Cuore, struttura diocesana che accoglie e sostiene sacerdoti che attraversano momenti di difficoltà. «È un’opera che sento di dover seguire con responsabilità e con tutte le energie, il tempo, la prudenza e l’intelligenza che essa richiede», ha scritto poche ore dopo il sacerdote sui social. «Palau, per me è e rimane un ‘luogo’ esistenziale originario e profondamente amato, una comunità nella quale ho condiviso cammini, gioie, fatiche, speranze, costituita da tanti volti, storie e momenti che custodirò gelosamente nel cuore e nella preghiera quotidiana».

Il cambio alla guida della parrocchia è previsto tra la fine di ottobre e i primi di novembre. A Palau arriverà don Dario D’Angelo, 45 anni, sacerdote dal 2018 e da allora parroco di Golfo Aranci. Don Paolo Pala, 51 anni, di famiglia palaese, è stato ordinato sacerdote nel 2000. Prima del ritorno nel paese d’origine ha guidato le parrocchie di Perfugas ed Erula, rivestendo diversi incarichi diocesani; ha pubblicato diversi lavori di carattere storico e teologico. Nel 2018 era subentrato, a Palau, a don Salvatore Matta.

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