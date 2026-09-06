Otto motrici di camion distrutte: è il bilancio di un  grosso incendio scoppiato nella notte nel piazzale della All Trasporti Srl,  in via Mincio, nella zona industriale di Olbia.

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno a mezzanotte, con il supporto di alcune squadre arrivate da Arzachena.

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Per avere la meglio sulle fiamme è stato anche necessario l’utilizzo di un’autocisterna giunta dal distaccamento aeroportuale di Olbia.

Malgrado gli otto automezzi coinvolti, l’intervento ha evitato danni ad altre motrici parcheggiate nello stesso piazzale. 

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Non si esclude l’origine dolosa del rogo, sul quale indaga la polizia di Stato: preziose informazioni potrebbero arrivare dall’impianto di videosorveglianza. Quasi certa l’origine dolosa. 

(Unioneoline/E.Fr.)

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