Otto camion distrutti dalle fiamme: maxi incendio nella notte a Olbia, ipotesi attentatoL’intervento dei vigili del fuoco evita ulteriori danni nel piazzale All Trasporti Srl: indaga la polizia
Otto motrici di camion distrutte: è il bilancio di un grosso incendio scoppiato nella notte nel piazzale della All Trasporti Srl, in via Mincio, nella zona industriale di Olbia.
I vigili del fuoco sono intervenuti intorno a mezzanotte, con il supporto di alcune squadre arrivate da Arzachena.
Per avere la meglio sulle fiamme è stato anche necessario l’utilizzo di un’autocisterna giunta dal distaccamento aeroportuale di Olbia.
Malgrado gli otto automezzi coinvolti, l’intervento ha evitato danni ad altre motrici parcheggiate nello stesso piazzale.
Non si esclude l’origine dolosa del rogo, sul quale indaga la polizia di Stato: preziose informazioni potrebbero arrivare dall’impianto di videosorveglianza. Quasi certa l’origine dolosa.
(Unioneoline/E.Fr.)