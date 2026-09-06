Un lungo corteo di van, una ventina di automezzi Mercedes con i vetri oscurati, ha annunciato l’arrivo a San Pantaleo degli invitati del matrimonio tra Brendan Blumer e Salvatore Spano. Nel tardo pomeriggio di ieri hanno festeggiato con gli sposi anche i cantanti Giorgia e Marco Mengoni. Un intero settore della frazione di Olbia è stato chiuso, impossibile l’accesso alla piazza del borgo turistico.

Il personale della sicurezza ingaggiato dagli organizzatori del matrimonio-evento ha impedito alle persone di fotografare e filmare il ricevimento. Una situazione che ha lasciato perplessi in tanti. In serata, sposi e invitati si sono trasferiti a Portisco per poi raggiungere, a bordo di imbarcazioni appoggio, il traghetto Agata a bordo del quale è stato allestito il palco dove si è svolto il concerto di Chris Martin, frontman dei Coldplay.

La motonave è alla fonda davanti al Golfo di Marinella. Due sere fa, invece, per gli sposi ha cantato Laura Pausini, dopo la cena nella spiaggia di Capriccioli. L’arenile è stato completamente occupato con delle piattaforme. Domani il matrimonio del del miliardario statunitense e del manager olbiese si concluderà con un saluto agli invitati a Romazzino

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