Palau istituisce il "Premio Orso": riconoscimento a chi dà lustro alla comunità
Nasce ufficialmente il “Premio Orso”, un riconoscimento con cui il Comune di Palau intende valorizzare persone, enti e associazioni che, con il proprio impegno, abbiano portato prestigio e beneficio alla comunità palaese.
La decisione è stata assunta ieri sera durante la seduta del consiglio comunale, con voto unanime dei presenti. Il premio sarà assegnato a coloro che si siano distinti nei campi della scienza, della cultura, dell’arte, del lavoro, dello sport, del volontariato e in generale in tutte quelle attività che contribuiscono al bene comune.
Saranno considerati anche atti di coraggio e dedizione civica. Il riconoscimento consisterà in una statuetta raffigurante il celebre monumento naturale dell’Orso di Palau, simbolo identitario del territorio. Potranno essere candidati non solo cittadini e realtà locali, ma anche persone ed enti esterni che, pur non risiedendo nel Comune, abbiano contribuito a rafforzarne l’immagine e la notorietà. La deliberazione è stata illustrata in aula dal sindaco Franco Manna e approvata con il sostegno di tutti i consiglieri presenti, compreso il rappresentante della minoranza Calandruccio. Assenti, invece, gli altri membri dell’opposizione del gruppo “Palau Avanti”.