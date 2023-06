Il Comune di Palau s'appresta a firmare un protocollo d’intesa con la Fondazione La Banca delle Visite Onlus, con sede in Formello (Roma) per l’adesione al Progetto solidale “Banca delle Visite” in qualità di “Comune Amico”, progetto nazionale finalizzato ad agevolare l’accesso a cure e visite sanitarie di persone meno abbienti. Banca delle Visite, si legge in un allegato alla determina comunale, “è un progetto solidale attivo dal 2017, nato per favorire il diritto alla Salute e promuovere la cultura della mutualità e dell'aiuto reciproco, aiutando persone in difficoltà. Come un “caffé sospeso” in Sanità, Banca delle Visite raccoglie donazioni di privati e aziende che vengono destinate a offrire prestazioni mediche solidali su tutto il territorio nazionale. L'obiettivo è aiutare chi non può permettersi una visita medica e deve curarsi in tempi ristretti rispetto alle disponibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Dal settembre 2022 c'è anche la Banca delle Visite Pet; un circuito solidale che aiuta chi non può prendersi cura del proprio animale domestico, sostenendo le prestazioni mediche necessarie.

Con la stipula della convenzione il Comune di Palau, assumendo la qualifica di “Comune Amico”, s' impegna tra l'altro: a divulgare gli scopi e la funzionalità del Progetto nei confronti di soggetti potenzialmente interessati per favorirne l’espansione territoriale a supporto delle fasce deboli della popolazione; stimolare le sinergie con le associazioni e le attività locali in modo da favorire l’interazione con realtà come Servizi Sociali–Parrocchie–Centri Caritas–Croce Rossa–Croce Verde –altre Associazioni locali, che operano sul territorio, affinché si possa intensificare una rete solidale che consenta l’individuazione di casi bisognosi al fine di dare loro supporto anche in ambito sanitario; favorire la divulgazione dell’iniziativa sul territorio anche in relazione a medici, professionisti, strutture sanitarie, farmacie, centri veterinari in funzione di ottimizzare l’impatto dell’iniziativa sul territorio, eventualmente ottenendo la messa a disposizione di alcune visite gratuite, listini calmierati.

