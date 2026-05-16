Oltre duecento adesioni per la 16ª edizione di “Arcipelago No Limits”, la giornata ecologica organizzata da gruppo di volontari “Un arcipelago senza plastica”, dedicata alla tutela delle isole dell’arcipelago-parco di La Maddalena. L’iniziativa, inizialmente prevista per il 16 maggio, è stata rinviata al 23 maggio a causa delle avverse condizioni meteo. Fondamentale il sostegno, scrivono gli organizzatori, dei consorzi del Golfo di Arzachena, delle Bocche di Santa Teresa, delle Meraviglie dell’Arcipelago, insieme alla motonave Vagabondo, che hanno messo a disposizione le imbarcazioni Amada, Love Boat, Paradiso e Vagabondo. Al fianco dell’organizzazione anche il traghettino della famiglia Delogu e oltre venti gommoni privati.

L’evento coinvolgerà volontari provenienti da tutta la Sardegna, da Cagliari a Sassari, passando per Olbia, Santa Teresa, Porto Pollo e numerosi centri isolani. In mare scenderanno anche i subacquei di La Maddalena, Palau e Cannigione che, coordinati dalla Guardia Costiera, ripuliranno i fondali dell’arcipelago. Trasporto gratuito da Palau, per La Maddalena, per il volontari, da parte della Compagnia Delcomar.

Durante la traversata verso Santa Maria, nei pressi della cappella della Madonnetta, sarà inoltre dedicato un momento di raccoglimento in memoria di amici e parenti scomparsi recentemente, con il lancio in mare di omaggi floreali. Ai partecipanti sarà offerto il pranzo a bordo delle motonavi. Appuntamento sabato 23 maggio alle 8 sulla banchina di via Amendola, con partenza alle 8.30.

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