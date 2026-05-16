Brutta sorpresa per il gruppo folk Civitas Mariana di Luogosanto dopo la partecipazione alla processione in onore di San Simplicio, che si è svolta ieri a Olbia.

Due giovani ballerine sono state derubate dell'abito tradizionale indossato per accompagnare il santo patrono di Olbia e della Gallura: dopo aver sfilato, le ragazze avevano riposto gli abiti nelle valigie, dentro la macchina parcheggiata in piazzale Francesco De Rosa, per proseguire la serata in compagnia del gruppo.

Al ritorno, la sorpresa: auto danneggiata, valigie rubate e con queste i preziosi abiti e i gioielli (di famiglia) indossati a corredo, di grande valore storico.

«Siamo molto amareggiati perché gli oggetti rubati rappresentano l'identità di Luogosanto e sono stati realizzati con grande sacrificio», ha detto una delle fondatrici del gruppo, Rosaria Azara, chiedendo sostegno nelle ricerche del maltolto.

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