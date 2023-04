Una nota di merito per l’agente scelto Andrea Michelini era giunta, qualche settimana fa, al Comune di Palau, da parte del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Porto Cervo per la collaborazione che aveva prestato durante un'operazione antidroga svolta in modo congiunto con la locale Polizia Municipale. Su proposta di locale comando municipale, ieri 31 marzo, nel salone consiliare, il sindaco Francesco Manna gli ha conferito un encomio e gli ha consegnato una targa.

«Esprimo un riconoscimento all’agente Andrea Michelini il quale, grazie alla sua serietà, zelo professionale e profondo senso civico, e per la collaborazione dimostrata durante lo svolgimento del servizio, ha contribuito, durante un’operazione antidroga ad agevolare l’attività di polizia in atto per giungere al buon esito dell’operazione» ha affermato il sindaco. «Le qualità dell’agente Michelini contribuiscono pertanto ad arricchire e rendere lodevole l’intero Corpo di Polizia Locale del Comune di Palau». L’encomio sarà annotato nel suo curriculum. «L’obiettivo non ha raggiunto Adriano Michelini - ha detto l’agente Michelini - ma la squadra, ognuno ha fatto qualcosa; Io, nel mio piccolo, ho dato un piccolo contributo».

Il sindaco Manna nel congratularsi con lui ha poi annunciato che sarà proprio l’agente Andrea Michelini, «il sub d’onore» che porterà sott’acqua, il prossimo 10 aprile, la targa commemorativa dell’affondamento dell’incrociatore Trieste, tragicamente avvenuto nella rada di Mezzo Schifo ottant’anni fa, il 10 aprile 1943.

