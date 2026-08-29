Palau, due nuovi ispettori ambientali contro abbandoni e conferimenti irregolariIl provvedimento dà attuazione al regolamento comunale approvato dal Consiglio comunale lo scorso 16 aprile
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Due nuovi ispettori ambientali, nominati con decreto dal sindaco Franco Manna, entreranno in servizio sul territorio comunale di Palau per rafforzare i controlli sul conferimento dei rifiuti e sul rispetto delle norme a tutela del decoro urbano. Il provvedimento dà attuazione al regolamento comunale approvato dal Consiglio comunale lo scorso 16 aprile. La nomina è arrivata dopo la verifica dei requisiti professionali e morali e il superamento dello specifico percorso formativo previsto per l’incarico.
Gli ispettori svolgeranno attività di vigilanza, prevenzione e informazione, affiancando gli uffici comunali e la Polizia locale. Tra i compiti figurano il controllo sul corretto conferimento dei rifiuti, il monitoraggio delle condizioni di igiene ambientale e la segnalazione delle situazioni di degrado. Prevista anche un’attività di sensibilizzazione rivolta ai cittadini sulle corrette pratiche di gestione dei rifiuti. Gli ispettori potranno inoltre accertare eventuali violazioni amministrative ambientali e redigere rapporti e verbali da trasmettere alla Polizia locale per i successivi adempimenti.
Nell’esercizio delle funzioni previste dall’incarico avranno la qualifica di pubblico ufficiale, limitatamente alle attività di vigilanza, prevenzione e accertamento degli illeciti amministrativi ambientali.