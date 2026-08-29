Il Comune di La Maddalena ha approvato la candidatura del progetto “Isola Urbana – Festival di Arte Pubblica e Rigenerazione Partecipata” all’avviso pubblico “Cultura nei piccoli comuni” promosso dalla Direzione generale Creatività contemporanea del Ministero della Cultura.

Il Comune figura come capofila, in partenariato con l’Associazione culturale AccaBi ETS. La proposta riguarda il centro storico e prevede la selezione di pareti pubbliche o private, per una superficie complessiva stimata in circa 350 metri quadrati, da destinare alla realizzazione di opere di street art site-specific. Le attività sono pensate in spazi pubblici, gratuiti e accessibili.

L’obiettivo dichiarato è utilizzare l’arte urbana come strumento di rigenerazione culturale e partecipata, rafforzando coesione sociale e identità locale. Tra i temi che potranno entrare nel racconto visivo compaiono anche figure legate alla storia maddalenina come Des Geneys, Domenico Millelire e Giuseppe Garibaldi.

Il programma comprende laboratori di street art per i giovani, incontri con le scuole, appuntamenti “Arte & Memoria”, live painting e performance musicali. Il progetto prevede inoltre, ove tecnicamente possibile, l’impiego di vernici fotocatalitiche “mangia-smog” e contempla il coinvolgimento di realtà del Terzo settore, anche con finalità educative e inclusive. Le opere dovrebbero infine essere collegate in un itinerario permanente di street art, con targhe dotate di QR Code per accedere a contenuti digitali, audioguide e informazioni sugli artisti e sui luoghi.

Il quadro economico complessivo è di 156 mila euro: In caso di ammissione al finanziamento, la conclusione del progetto è indicata entro il 28 febbraio 2027.

© Riproduzione riservata