Lunedì prossimo, 20 luglio, inaugurazione ad Arzachena del percorso "Capizzal di Ponti - Li Conchi": 3 chilometri di natura e storia che abbracciano il centro abitato. Si conclude così il progetto-percorso naturalistico, nato nel 2019, con il duplice obiettivo di tutelare il patrimonio ambientale e monumentale e favorire le attività all'aria aperta. Il sentiero si sviluppa per oltre 3 chilometri in un anello che circonda il centro urbano per favorire passeggiate nella natura collegate direttamente con il cuore del paese.

Sono 8 le tappe segnalate: Capizzal di Ponti; Tafoni di via Trieste (conca di Maria Antona); Roccia Contra di Picia; Piazza di La Sarra; Roccia La Sarra; Roccia Il Fungo (Monti Incappiddatu); Roccia di via Brescia; Complesso roccioso Li Conchi. Ingresso dallo starting point a Capizzal di Ponti (incrocio via Umberto – via Raimondo Chiodino). Appuntamento per lunedì 20 luglio, ore 19:00

L'iniziativa è promossa dall'assessore all'Ambiente e Pubblica Istruzione, Michele Occhioni.

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