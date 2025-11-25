Il Consiglio comunale di Palau conferma la nascita di due nuove società in house, Palau Porto srl e Palau Servizi Turismo srl, entrambe a totale partecipazione pubblica.

La decisione è stata approvata nella seduta del 22 novembre scorso, nella sala consiliare di piazza Popoli d’Europa, con 8 voti favorevoli e 3 contrari (Tamponi, Fresu e Calandruccio).

La scelta rappresenta la conferma di quanto già deliberato il 6 maggio 2025 (delibera n. 6), ma arriva dopo che la Corte dei Conti Sardegna, con le deliberazioni 107/2025/PASP e 108/2025/PASP, aveva espresso parere negativo sulla costituzione delle due società, sollevando criticità sia sul piano giuridico sia su quello economico-finanziario.

Nonostante ciò, l’Amministrazione comunale del sindaco Franco Manna ritiene di poter procedere, sostenendo l’esistenza di «fondate motivazioni giuridiche e contabili» che giustificherebbero l’operazione. Il Comune, con tale approvazione si discosta non solo dal giudizio della Corte dei Conti, ma anche dai pareri contrari espressi dal responsabile del settore finanziario e dall’organo di revisione. L’esecutivo locale rivendica la necessità delle due società come strumento di gestione diretta dei servizi portuali e turistici, reputati strategici per lo sviluppo del territorio. La decisione apre ora una fase delicata, in attesa di verificare eventuali rilievi successivi degli organi di controllo.

