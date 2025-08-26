Nostra Signora delle Grazie e San Mauro, patroni di Palau, saranno particolarmente festeggiati quest’anno non solo dal punto di vista religioso, con la presenza del vescovo di Tempio-Ampurias, monsignor Roberto Fornaciari, che presiederà la solenne celebrazione e la successiva suggestiva processione a mare, ma anche dal punto di vista dell’intrattenimento musicale.

Sul palco, infatti, salirà uno dei gruppi più iconici della scena internazionale: i Gipsy Kings di Patchai Reyes. L’esibizione è prevista per il 6 settembre prossimo alle 22:00 nel grande parco allestito sul lungomare di Palau, in concerto gratuito.

Un’opportunità questa, sia per cittadini residenti sia per turisti che in quel periodo trascorrono le loro vacanze a Palau, sia per coloro che frequentano le località vicine, di assistere a uno spettacolo dal vivo particolarmente importante, con artisti di chiara fama mondiale. Il pubblico, si legge in un comunicato stampa, “sarà trascinato dal ritmo contagioso del flamenco e della rumba, marchio di fabbrica di una band che ha venduto oltre 30 milioni di dischi e pubblicato 17 album”. Non mancheranno certamente in scaletta i brani più celebri.

A organizzare l’evento è stato il Comitato Fidali 80/81, che ha curato l’intera gestione grazie al sostegno delle donazioni raccolte, al patrocinio del Comune di Palau e al supporto artistico e tecnico della Mota Eventi di Andrea Pica. “Vogliamo regalare qualcosa di speciale alla nostra comunità”, hanno commentato i Fidali dopo la conferma dell’evento musicale.

