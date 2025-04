Pulizia delle aree di accesso agli arenili e ai retrospiaggia. In questo senso è teso l’intervento volto a recuperare la fruibilità di due spiagge di Punta Sardegna, quelle in prossimità del manufatto conosciuto come “La Mitraglietta”, a Palau. Lì, i tecnici del Settore ambiente del Comune hanno rilevato lo sviluppo incontrollato della vegetazione, che è andata a occupare la quasi totalità dell'arenile, limitando lo spazio destinato alla balneazione. Per questo il Comune ha pubblicato un avvio di manifestazione di interesse.

Nello specifico, si legge nella Relazione Tecnica, si procederà a valorizzare la vegetazione esistente nel retrospiaggia, garantendo lo sviluppo delle essenze nobili ed eliminando nel contempo tutte le specie che non appartengono alla macchia mediterranea. Saranno inoltre effettuati i necessari abbattimenti delle piante in eccesso. Si dovrà provvedere alla rimozione del secco e alle dovute potature di formazione o contenimento delle piante di alto fusto. Saranno altresì oggetto di potatura i cespugli presenti nell’area, per i quali si procederà a sollevare la chioma favorendone l’apertura e ad eliminarne i rami in eccesso o striscianti.

Infine, si dovranno eliminare rovi, salsapariglia, canne e altre piante non appartenenti alla macchia mediterranea, nonché le sterpaglie presenti all’interno dell’area, avendo cura di asportare tutte le radici e i rizomi in modo da impedirne la futura ricrescita.

© Riproduzione riservata