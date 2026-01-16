È stato arrestato dai carabinieri a Orune l’uomo accusato di aver volontariamente investito, nella mattinata del 2 gennaio, un 31enne di Padru all'interno dell'ecocentro.

L'arrestato, il 24enne Giangaspare Degogliu, è stato messo ai domiciliari su mandato del gip del Tribunale di Sassari con l'accusa di lesioni personali gravi.

Il provvedimento è arrivato dopo un'articolata attività investigativa condotta dagli uomini dell'Arma di Padru a seguito di quello che, da subito e come testimoniato da alcune persone presenti, era parso un gesto volontario, nato dopo un diverbio per futili motivi e sfociato nell'investimento. Alla guida dell'automobile il nuovo partner della ex compagna della vittima.

Il 31enne era stato subito soccorso e trasportato in elisoccorso nell'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia dove era stato ricoverato con gravi ferite al torace e all'addome, ma non in pericolo di vita.

Degogliu sarà interrogato dal gip di Sassari il 21 gennaio, assistito dai difensori Margherita Baragliu e Gianluca Sannio.

