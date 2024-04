Il pm Mauro Lavra ha chiesto il rinvio a giudizio di un imprenditore di Olbia, Giovannino Altana, per un incidente sul lavoro (15 settembre 2022) costato la vita a un operaio senegalese di 50 anni.

La vittima, stando alle indagini condotte dallo Spresal di Olbia (ispettori del lavoro della Asl) e dai Carabinieri di Porto Rotondo, è caduta da una altezza di quasi dieci metri, era impegnata nella pulizia del tetto di un edificio conosciuto come ex Bowling (all’uscita di Olbia in direzione di Arzachena). La persona sotto accusa è il proprietario della struttura.

Sempre stando alle indagini della Procura di Tempio, l’operaio Assane Kane non era imbragato e inoltre non aveva un contratto di lavoro. I familiari dell’operaio senegalese hanno affidato il mandato per la costituzione di parte civile agli avvocati Giampaolo Murrighile e Gavino Calzoni. Assane Kane venne ricoverato a Sassari e cessò di vivere dopo un mese di agonia. Il proprietario dell’ex Bowling di Olbia è assistito dal penalista Domenico Putzolu. La vicenda di Assane Kane è stata al centro delle iniziative della Cgil Fillea Gallura come caso emblematico del lavoro senza misure antinfortunistiche.

