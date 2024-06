Un operaio impegnato in un cantiere della Olbia-Nuoro è stato investito da un automobilista che si è poi allontanato senza prestare soccorsi. È successo lunedì pomeriggio in un tratto della Ss 131 Dcn tra Budoni e Posada.

L’ operaio è stato preso in carico dal personale del 118 con gravi ferite e traumi. Le condizioni del ferito hanno imposto un immediato trasferimento in ospedale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Siniscola. Sono in corso le ricerche del responsabile dell’incidente, stando a quanto accertato dai medici la vittima non è in pericolo di vita.

L’operaio stava sistemando alcuni cartelli e il cantiere era regolarmente segnalato. Un automobilista è piombato nel settore interessato dai lavori e ha travolto l’operatore che non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto. L’auto sarebbe stata inquadrata da una telecamera.

