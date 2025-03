Partenza problematica, oggi, per le selezioni dei candidati ai nuovi (contestati) incarichi di coordinamento del personale amministrativo e infermieristico della Asl di Olbia.

L’assetto ridefinito degli incarichi funzionali è considerato illegittimo dalle sigle Cgil, Uil e Nursind. La procedura di selezione (organizzata nella sede Asl di via Bazzoni Sircana, a Olbia) è stata congelata per circa un’ora, presenti i candidati. I vertici Asl, nel bel mezzo della selezione, si sarebbero confrontati in videoconferenza con alcuni dirigenti dell'assessorato regionale alla Sanità, a quanto pare sarebbe intervenuto lo stesso Armando Bartolazzi.

In serata sarebbe arrivata una nota dell’assessore che invita a «non procedere con l’attribuzione di nuovi incarichi di qualsivoglia natura al proprio personale dipendente».

E i vertici della Asl di Olbia avrebbero ricevuto una nota riservata interna da un dirigente responsabile di trasparenza e anticorruzione (RPCT) che avrebbe segnalato fatti che imporrebbero la sospensione della procedura e l’avvio di una verifica interna. Sul contenuto specifico della nota non trapela nulla dagli uffici di via Bazzoni Sircana, ma la segnalazione farebbe riferimento alle modalità con le quali alcuni soggetti avrebbero avuto accesso a documenti della selezione. Nelle prossime ore si avrà un quadro più chiaro della situazione.

Il direttore generale Marcello Acciaro nei giorni scorsi aveva confermato e ribadito la piena legittimità del riassetto organizzativo della Asl gallurese. È evidente, comunque, che il riassegnazione degli incarichi è al centro di un scontro, non solo sindacale.

