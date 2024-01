Aprirà a settembre il polo scolastico innovativo, sorto in Via Veronese (nella zona nord di Olbia). L’attivazione del nuovo punto di erogazione del IV circolo Didattico, proposto e ottenuto dall’assessore regionale alla Pubblica istruzione Andrea Biancareddu, su richiesta del Comune di Olbia, garantirà l’accoglienza degli alunni in età scolare, con l’apertura di una nuova “Scuola Primaria” ( denominata Via Veronese) e di una scuola dell’infanzia.

In particolare saranno attivate due sezioni della primaria (circa 20 alunni a classe) e sette della materna (26 alunni per classe), queste ultime che comprendono la scuola dell’infanzia della vicina Via Vignola che viene completamente trasferita nel nuovo edificio. Di fatto il nuovo polo scolastico darà vita a un luogo di aggregazione vasto dove coesisteranno i tre gradi di istruzione grazie all’attiguità con la scuola media preesistente, la popolosa succursale della n°1 “E.Pais”.

Il via libera della Regione, nell'ambito del piano del dimensionamento scolastico, risponde alle richieste del territorio, dove, in netta controtendenza rispetto alle altre zone dell’Isola, prosegue l’incremento della popolazione in età scolare. Scuola di impianto moderno dotata di sale polivalenti, laboratori di scienze, auditorium, palestra, mensa e ampi spazi verdi, l’edificio si colloca in una zona in forte espansione e in fase di riqualificazione urbana: costato circa 9 milioni di euro – fondi del “Piano straordinario di edilizia scolastica Iscola- Asse I scuole del nuovo millennio” e fondi comunali - il neonato polo scolastico, in fase di ultimazione, rivoluzionerà in parte anche la viabilità fronte strada Via Veronese per consentire il doppio ingresso alla scuola dell’infanzia e alla primaria.

