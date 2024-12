Cinque percorsi tra i promontori che si affacciano sul mare immersi tra la macchia mediterranea, accessibili anche alle persone con disabilità: a Olbia è stato approvato, oggi in Giunta, il progetto per realizzare una rete sentieristica ciclopedonale facilmente fruibile da tutti. Quasi quaranta chilometri di tracciato, per lo più sulla fascia costiera, da riqualificare per valorizzare il patrimonio paesaggistico del territorio e promuovere l'integrazione sociale.

Messa a punto insieme all'agenzia Forestas, la rete prevede due percorsi ciclopedonali, uno sul promontorio Sa testa, da Pittulongu a Bados, e uno all'interno della foresta Sorilis, nella frazione di Berchiddeddu, e tre solo pedonali, da Cala de Grecale passando per Punta Ruja fino a Poltu Ittellu, da Porto Istana a Porto San Paolo e da Portisco a Razza di juncu.

Circa 400mila euro il costo degli interventi che, oltre a ripristinare i camminamenti e i muretti a secco crollati, disporranno sui sentieri segnaletica e pannelli informativi leggibili da tutti.

