Prenderà il via dalla Gallura anche quest’estate il tour di Calciomercato – L’Originale: appuntamento a Olbia dal 1° al 5 giugno con la prima tappa della 22esima edizione di uno dei format più amati di Sky Sport, che porterà nel centro storico della città notizie, approfondimenti, curiosità e il racconto delle trattative che animeranno la sessione estiva del mercato.

Condotto da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio e Fayna, il programma andrà in onda in diretta, a partire dalle 23, da piazza Elena di Gallura, trasformata per l’occasione in uno studio televisivo a cielo aperto: le serate saranno aperte al pubblico con accesso libero. Ogni giorno Gianluca Di Marzio racconterà Olbia attraverso collegamenti speciali dai suoi luoghi più rappresentativi: scorci storici, panorami sul mare, spazi culturali e punti simbolici della vita cittadina.

La settimana si concluderà col concerto di Alessandro Bonan e i Maratoneti di Mentana, che chiuderà ufficialmente la tappa olbiese del tour di Calciomercato – L’Originale giovedì 5 giugno alle 20.30.

“Per noi è un onore aprire il tour nazionale di Calciomercato – L’Originale, che torna a Olbia dopo il successo dello scorso anno: siamo pronti ad accogliere questa bellissima iniziativa”, dice il sindaco Settimo Nizzi. “Sarà una settimana che unisce spettacolo, sport e territorio, un’occasione preziosa per valorizzare la nostra città”, aggiunge l’assessore al Turismo e ai Grandi eventi Marco Balata.

© Riproduzione riservata