A Olbia una bella storia di amicizia e passione per la musica, nata sui banchi delle medie grazie a un progetto di musica di insieme.

"The G.O.A.T.s” è ora una band che, finito il triennio, ha deciso di proseguire il suo percorso partecipando a concorsi ed esibendosi nei locai e negli eventi.

Colonna portante del progetto il maestro Gillan Capra, musicista e docente di percussioni, che promuove le iniziative dei ragazzi e ne guida le prove.

Prossima tappa, il concerto al pub “The Wall”, domenica 17 dicembre alle 20, dove saranno presenti diversi cantanti e anche un piccolo coro di voci bianche diretto dalla Maestra Francesca Rossi.

"The G.O.A.T.s", nome a metà tra una dedica affettuosa al loro docente e l’acronimo di "the greatest of all time", vede Emanuele Degortes alla batteria, Martina Deiana, basso e batteria, Roberta Cassitta, Sara Pileri Griffin, Vivian Palmas pianoforte e tastiere, Stefania Gheorghita voce e chitarra, Rita Ruoni, chitarra e Leonardo Bianco al sassofono.

La serata prenatalizia prevede una lotteria con numerosi premi donati da privati tra cui alcuni dischi autografati da Salmo e messi a disposizione dal chitarrista del rapper, Marco Azara, che ha messo in palio anche alcuni suoi plettri.

I suoni saranno curati dal maestro Stefano Petrosino, la direzione artistica è di Gillan Capra che sottolinea l’ intenzione di creare uno spazio dedicato ai tanti giovani talenti olbiesi in cui possano mettersi in gioco e valorizzarsi. Intanto la band scrive e compone brani che presto verranno registrati.

