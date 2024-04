Con un test drive del suo parco macchine, Mezzo (½), nato nove mesi fa, fa la sua prima uscita pubblica e pedala tra il verde del parco Fausto Noce di Olbia: In Mezzo al Parco è l'iniziativa, inserita nel programma della Settimana per la consapevolezza sull'autismo organizzata da Sensibilmente odv, per far conoscere il progetto di mobilità attiva e inclusiva dedicata alle persone con disabilità, ideato dal laboratorio Hub.mat, con il Comune partner e tredici associazioni del territorio, finanziato dalla Fondazione con il Sud tra undici progetti in Italia e unico in Sardegna. Sei mezzi ciclabili inclusivi tra cui cargobike con cassone per il trasporto di bambini, bici a propulsione combinata, tandem con possibilità di portare persone con ridotta mobilità anche con la sedia a rotelle, per far pedalare tutti anche chi non può guidare da solo. Le biciclette, tutte a pedalata assistita, a breve cammineranno per le vie della città, saranno ospitate nella velostazione allestita nella stazione ferroviaria Olbia Terranova e a disposizione di chiunque li prenoti (gratuitamente) tramite un'app ad hoc. Il progetto, finanziato con circa 200mila euro e che si concluderà nel 2025, ha l'obiettivo di condividere le opportunità di mobilità attiva con le persone fragili, realizzando interventi che consentano a tutti di scegliere come muoversi e di fruire attivamente, senza barriere, degli spazi urbani.

