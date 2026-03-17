«La comunità scolastica - è scritto in un post dell’Istituto d’Istruzione Superiore G.Garibaldi - sta attraversando un momento di dolore profondo per la perdita del nostro caro alunno Luigi, avvenuta una settimana fa». In questi giorni la scuola ha scelto di rafforzare percorsi già attivi, adattandoli per offrire uno spazio di ascolto, comprensione e sostegno a studenti e personale, nella consapevolezza che «il tempo dell’elaborazione richiede presenza, cura e delicatezza”.

Ieri, presso il plesso di via Terralugiana, si è svolta un incontro rivolto a docenti ed educatori con il professionista Lorenzo Braina; oggi e domani, sempre sotto la guida dell’educatore e divulgatore pedagogico Braina, sono previsti momenti di incontro con gli studenti delle classi quarte e quinte, nell’aula polifunzionale del plesso di via Regina Margherita. Ieri c’è stato anche un appuntamento online del progetto “Lasciami volare – scegliere la vita”, con Giampietro Ghidini della Fondazione Ema Pesciolino Rosso.

Giovedì prossimo, invece, i docenti potranno partecipare a un incontro con la dott.ssa Elisabetta Graziano, psicologa psicoterapeuta esperta in intervento in emergenza, direttrice Centro Terapia EMDR in Emergenza, “che fornirà indicazioni e strumenti utili a sostenere i ragazzi in questo momento così delicato”. Il 18 marzo alle ore 17, Braina incontrerà gli insegnanti della scuola dell'infanzia e della primaria presso il salone consiliare, “per confrontarsi - scrive il Comune - sulla gestione delle situazioni difficili all'interno della classe e sui vissuti di ognuno di noi davanti a queste”.

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