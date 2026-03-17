La Maddalena, il Comune abbatte il biglietto del traghetto per i familiari dei corsisti della Marina MilitareSoddisfazione dal sindacato
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C’è soddisfazione da parte del Si:NA.M. (Sindacato Nazionale Marina) per la decisione dall’Amministrazione comunale di La Maddalena che con apposita delibera ha stabilito l’adozione di specifiche agevolazioni tariffarie destinate alle famiglie dei militari impegnati nella frequenza del corso per Volontari in Ferma Iniziale (VFI) presso la locale Scuola Sottufficiali della Marina Militare.
E questo utilizzando parte delle risorse messe a disposizione del Comune, dalla Regione Sardegna, che consentono l’abbattimento dei costi di trasporto interno, con i traghetti, per passeggeri non residenti.
L’obiettivo primario, sottolinea il sindacato, "è stato quello di ridurre l’impatto economico sulle famiglie dei giovani militari temporaneamente in servizio a La Maddalena, favorendo al contempo l’integrazione con il tessuto sociale locale".
La delibera di giunta scaturisce da un incontro, avvenuto lo scorso 28 gennaio, tra la delegazione del SI.NA.M. Sardegna, rappresentata dal segretario regionale, Alessandro Modonesi, e dal segretario vicario, Nicola Molino, il sindaco Fabio Lai e la vicesindaca, Federica Porcu. “Questo provvedimento rappresenta un segnale tangibile di vicinanza a chi serve il Paese e alle loro famiglie”, commenta il sindacato,